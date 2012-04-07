Матч завершен
Енисей
Красноярск
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
7 апр. 2012, 12:00 МСК
7.04.2012, 12:00 МСК
суббота
Составы