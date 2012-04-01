Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
1 апр. 2012, 16:00 МСК
1.04.2012, 16:00 МСК
воскресенье
Составы