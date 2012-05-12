Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 52 тур

ФНЛ,

52 тур

Россия
12 мая 2012, 17:00 МСК
12.05.2012, 17:00 МСК
суббота
Составы