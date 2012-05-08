Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 51 тур

ФНЛ,

51 тур

Россия
8 мая 2012, 14:00 МСК
8.05.2012, 14:00 МСК
вторник
Составы