Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 50 тур

ФНЛ,

50 тур

Россия
3 мая 2012, 17:30 МСК
3.05.2012, 17:30 МСК
четверг
Составы