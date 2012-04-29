Матч завершен
Торпедо
Москва
2:6
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 49 тур

ФНЛ,

49 тур

Россия
29 апр. 2012, 13:00 МСК
29.04.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Составы