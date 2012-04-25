Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 48 тур

ФНЛ,

48 тур

Россия
25 апр. 2012, 17:30 МСК
25.04.2012, 17:30 МСК
среда
Составы