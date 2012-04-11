Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 45 тур

ФНЛ,

45 тур

Россия
11 апр. 2012, 14:45 МСК
11.04.2012, 14:45 МСК
среда
Составы