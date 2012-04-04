Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 44 тур

ФНЛ,

44 тур

Россия
4 апр. 2012, 18:00 МСК
4.04.2012, 18:00 МСК
среда
Составы