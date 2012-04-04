Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:2
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 44 тур

ФНЛ,

44 тур

Россия
4 апр. 2012, 17:30 МСК
4.04.2012, 17:30 МСК
среда
Составы