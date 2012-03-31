Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 43 тур

ФНЛ,

43 тур

Россия
31 марта 2012, 12:00 МСК
31.03.2012, 12:00 МСК
суббота
Составы