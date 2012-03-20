Матч завершен
Торпедо
Москва
2:3
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
20 марта 2012, 15:30 МСК
20.03.2012, 15:30 МСК
вторник
Составы