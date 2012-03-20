Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 41 тур

ФНЛ,

41 тур

Россия
20 марта 2012, 16:00 МСК
20.03.2012, 16:00 МСК
вторник
Составы