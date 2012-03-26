Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
26 марта 2012, 17:00 МСК
26.03.2012, 17:00 МСК
понедельник
Составы