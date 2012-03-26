Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
26 марта 2012, 15:30 МСК
26.03.2012, 15:30 МСК
понедельник
Составы