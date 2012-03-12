Матч завершен
Динамо
Брянск
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
12 марта 2012, 17:00 МСК
12.03.2012, 17:00 МСК
понедельник
Составы