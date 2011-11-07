Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
7 нояб. 2011, 7:00 МСК
7.11.2011, 7:00 МСК
понедельник
Составы