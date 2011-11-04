Матч завершен
Динамо
Брянск
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
4 нояб. 2011, 16:00 МСК
4.11.2011, 16:00 МСК
пятница
Составы