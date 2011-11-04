Матч завершен
Луч
Владивосток
2:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
4 нояб. 2011, 11:00 МСК
4.11.2011, 11:00 МСК
пятница
Составы