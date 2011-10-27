Матч завершен
Оренбург
Оренбург
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
27 окт. 2011, 14:00 МСК
27.10.2011, 14:00 МСК
четверг
Составы