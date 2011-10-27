Матч завершен
Факел
Воронеж
2:1
Матч завершен
Торпедо
Владимир
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
27 окт. 2011, 17:30 МСК
27.10.2011, 17:30 МСК
четверг
Составы