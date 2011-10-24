Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
24 окт. 2011, 14:00 МСК
24.10.2011, 14:00 МСК
понедельник
Составы