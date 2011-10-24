Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
24 окт. 2011, 17:30 МСК
24.10.2011, 17:30 МСК
понедельник
Составы