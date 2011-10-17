Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
17 окт. 2011, 17:00 МСК
17.10.2011, 17:00 МСК
понедельник
Составы