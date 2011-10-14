Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
14 окт. 2011, 17:00 МСК
14.10.2011, 17:00 МСК
пятница
Составы