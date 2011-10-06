Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
6 окт. 2011, 17:00 МСК
6.10.2011, 17:00 МСК
четверг
Составы