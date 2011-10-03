Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:0
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
3 окт. 2011, 17:30 МСК
3.10.2011, 17:30 МСК
понедельник
Составы