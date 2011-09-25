Матч завершен
Торпедо
Москва
3:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
25 сент. 2011, 18:00 МСК
25.09.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы