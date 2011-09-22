Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:3
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
22 сент. 2011, 17:30 МСК
22.09.2011, 17:30 МСК
четверг
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы