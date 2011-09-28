Матч завершен
Торпедо
Владимир
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
28 сент. 2011, 17:30 МСК
28.09.2011, 17:30 МСК
среда
Составы