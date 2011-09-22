Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
4:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
22 сент. 2011, 11:00 МСК
22.09.2011, 11:00 МСК
четверг
Составы