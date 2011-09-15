Матч завершен
Факел
Воронеж
2:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
15 сент. 2011, 17:30 МСК
15.09.2011, 17:30 МСК
четверг
Составы