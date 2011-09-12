Матч завершен
Факел
Воронеж
1:3
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
12 сент. 2011, 17:30 МСК
12.09.2011, 17:30 МСК
понедельник
Составы