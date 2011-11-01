Матч завершен
Шинник
Ярославль
5:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
1 нояб. 2011, 18:00 МСК
1.11.2011, 18:00 МСК
вторник
Составы