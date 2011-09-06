Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
6 сент. 2011, 17:00 МСК
6.09.2011, 17:00 МСК
вторник
Составы