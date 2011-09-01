Матч завершен
Торпедо
Москва
0:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
1 сент. 2011, 18:00 МСК
1.09.2011, 18:00 МСК
четверг
Составы