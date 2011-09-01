Матч завершен
Балтика
Калининград
0:0
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
1 сент. 2011, 19:00 МСК
1.09.2011, 19:00 МСК
четверг
Составы