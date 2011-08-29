Матч завершен
Торпедо
Москва
1:1
Матч завершен
Оренбург
Оренбург
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 авг. 2011, 18:00 МСК
29.08.2011, 18:00 МСК
понедельник
Игорь Низовцев
Игорь Низовцев
Главный Судья
Составы