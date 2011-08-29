Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 авг. 2011, 17:00 МСК
29.08.2011, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы