Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
29 авг. 2011, 17:00 МСК
29.08.2011, 17:00 МСК
понедельник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы