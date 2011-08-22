Матч завершен
Енисей
Красноярск
0:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
22 авг. 2011, 14:00 МСК
22.08.2011, 14:00 МСК
понедельник
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы