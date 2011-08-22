Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
2:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
22 авг. 2011, 18:30 МСК
22.08.2011, 18:30 МСК
понедельник
Составы