Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:3
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
19 авг. 2011, 17:30 МСК
19.08.2011, 17:30 МСК
пятница
Альмир Каюмов
Альмир Каюмов
Главный Судья
Составы