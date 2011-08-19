Матч завершен
Динамо
Брянск
0:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
19 авг. 2011, 18:00 МСК
19.08.2011, 18:00 МСК
пятница
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы