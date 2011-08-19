Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
19 авг. 2011, 16:30 МСК
19.08.2011, 16:30 МСК
пятница
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы