Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 авг. 2011, 18:30 МСК
12.08.2011, 18:30 МСК
пятница
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы