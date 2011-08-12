Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 авг. 2011, 17:30 МСК
12.08.2011, 17:30 МСК
пятница
Составы