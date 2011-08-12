Матч завершен
Торпедо
Москва
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 авг. 2011, 18:00 МСК
12.08.2011, 18:00 МСК
пятница
Герман Кравченко
Герман Кравченко
Главный Судья
Составы