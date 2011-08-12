Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
12 авг. 2011, 11:00 МСК
12.08.2011, 11:00 МСК
пятница
Сергей Сергеев
Сергей Сергеев
Главный Судья
Составы