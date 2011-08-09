Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:1
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 авг. 2011, 17:00 МСК
9.08.2011, 17:00 МСК
вторник
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы